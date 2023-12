I aften trækker en koldfront ind over Danmark, og det kan skabe nogle trafikale udfordringer.

For med koldfronten er der også risiko for sne og slud, og især i Nord- og Midtjylland kan det skabe problemer.

Her vil temperaturerne også ligge på omkring frysepunktet, og det kan give isglatte veje, skriver DMI på X.

Lavtrykket trækker henover landet i aften og i nat.

Bilister, der skal ud og køre i aften, opfordres til at holde sig orienteret på trafikinfo.dk.

DMI skriver i deres seneste kommentar, at der i øjeblikket er en 'kamp mellem koldt og lunt vejr' over Danmark.

Det er det, som giver ustadigt vejr hen over Danmark i dag.

DMI skriver ligeledes, at der fortsat er stor uenighed om, hvordan nytårsvejret kommer til at se ud, men at den foreløbige prognose peger på, at det bliver en skyet fornøjelse med regn, sne og slud i løbet af dagen.