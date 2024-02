»Kør forsigtigt, i god tid og efter forholdene.«

Sådan lyder det gode råd fra DMI på en grå og diset tirsdag, hvor tågen ligger tæt over det meste af landet.

»Det er rigtig farligt. Selvom det ikke er glat, så sker der rigtig mange ulykker, når det er tåget. Folk kan jo ikke se noget,« siger vagthavende meteorolog hos den nationale vejrtjeneste, Mette Wagner.

Tirsdag morgen har DMI et såkaldt risikovarsel om tæt tåge i store dele af landet.

»Der er udbredt tåge i hele landet. Eneste sted uden tåge lige nu (tidligt tirsdag morgen, red.) er på Bornholm, og her er det diset,« siger meteorologen.

Det betyder helt konkret, at sigtbarheden mange steder er under 1000 meter – og nogle steder sågar under 100 meter.

Risikovarslet gælder frem til klokken ti tirsdag formiddag, men Mette Wagner udelukker ikke, at den kan blive liggende længere.

»Det er jo vinter, og der er ikke megen vind, så det tager noget tid, før det forsvinder,« siger meteorologen.

Gråvejrstirsdag med udbredt dis, tåge og mod nordvest regn af og til. Tågen kan stedvis bestå hele dagen.

I løbet af dagen tiltager vinden i de sydlige egne, og sigten forventes at blive bedre flere steder.#kørforsigtigt.

https://t.co/9Fet9caVgB og https://t.co/AiZUQQq9Nk pic.twitter.com/xg1VKhRcpZ — DMI (@dmidk) January 30, 2024

Det mere milde og fugtige vintervejr skyldes et frontsystem, der bevæger sig ind over Danmark.

Selvom tågen letter i løbet af formiddagstimerne, er der ikke mange lyspunkter – helt bogstaveligt talt – i dagens vejrudsigt.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem tre til otte grader. Luften bliver fugtig, og både nordjyder og vestjyder kan godt få lidt regn.

»Og der hvor det ikke regner, vil der være dis og tåge.«

Det mest positive er måske, at der ikke kommer megen vind, men det er så også derfor, at disen bliver liggende, forklarer meteorologen:

»Det bliver en rigtig grå tirsdag med udbredt dis og tåge. Når vi tænker tilbage på tirsdag 30. januar, vil vi tænke på en grå og kedelig vinterdag. Sådan én, man bare gerne vil glemme igen,« siger Mette Wagner.