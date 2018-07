De kommende dages hedebølge kan blive en prøvelse for mange danskere, idet temperaturen ifølge DMI kommer helt op på 33 grader i dagtimerne og ikke kommer meget under 20 grader om natten.

Men tallene snyder, for i realiteten vil varmen føles endnu varmere for kroppen. Det skyldes den danske luftfugtighed, som er meget høj, og ikke lader sig påvirke af den nuværende tørke.

Luftfugtigheden bliver nemlig skabt af den fugt, der følger med vinden ind over landet fra kysterne, og derfor er luftfugtigheden også allerværst i det østlige Sjælland og det vestlige Jylland.

I Danmark kan der rask væk være en luftfugtighed på 80-90 procent, og kombineret med temperaturer på over 30 grader er det direkte farligt at opholde sig i. Det bekræfter DMI.

»En høj luftfugtighed kombineret med varme gør, at det er svært at komme af med kroppens varme. Det er derfor, at tør varme er mere behagelig«, siger meteorolog Klaus Larsen fra DMI.

»Fugtigheden medfører mere sved, og sveden isolerer varmen«, forklarer han.

Afkølingen af kroppen sker nemlig, når sveden fordamper, men det sker ikke hurtigt nok, når luftfugtigheden er høj, og så er det, at det bliver farligt, for det eneste, sveden så gør, er at dehydrere os.

Ved brug af varmeindekset kan man hurtigt danne sig et billede af, hvor meget kroppen bliver udsat for. Ved en temperatur på 33 grader og en luftfugtighed på 85 procent, hvilket ikke er et utænkeligt scenarie ved de danske kyster i disse dage, vil det føles som en temperatur på 52 grader, hvis man opholder sig i skyggen, og et par grader mere, hvis man opholder sig i solen. I videoen øverst kan du få gode råd til hvilken og hvor meget solcreme, du skal bruge.

Her på varmeindekset kan man blandt andet aflæse, at hvis det er 33 grader varmt, og luftfugtigheden er på 85 procent, så vil varmen føles som 52 grader, hvilket kategoriseres som 'ekstremt farligt'. Det kan ikke udelukkes, at det scenarie vil blive en realitet i Danmark i de kommende dage. (Foto: Wikipedia) Vis mere Her på varmeindekset kan man blandt andet aflæse, at hvis det er 33 grader varmt, og luftfugtigheden er på 85 procent, så vil varmen føles som 52 grader, hvilket kategoriseres som 'ekstremt farligt'. Det kan ikke udelukkes, at det scenarie vil blive en realitet i Danmark i de kommende dage. (Foto: Wikipedia)

Det er farligt for mennesker, der ifølge varmeindekset har høj risiko for at få solstik og varmekramper under sådanne forhold, og desuden har risiko for at få hedeslag, hvilket kan være fatalt.

DMI formaner derfor alle danskere om at være meget påpasselige og være opmærksomme på, om man sveder meget. Hvis det er tilfældet, skal der tages flere forholdsregler.

»Det er vigtigt at drikke ekstra meget væske. Det er altid vigtigt, men i disse situationer er det ekstra vigtigt. Og så skal man holde sig væk fra solen, medmindre det er for at hoppe i vandet og blive kølet af«, siger Klaus Larsen.

»Det positive er, at det jo er nemt at lægge mærke til, om man sveder ekstraordinært meget og på den baggrund beskytte sig selv«, siger han.

På DMI's hjemmeside kan man følge med i både vejret lige nu og luftfugtigheden lige nu ved hjælp af et interaktivt kort med data fra landets mange målestationer.