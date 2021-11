Bor du i den vestlige del af landet, er der akkurat som onsdag ekstra god grund til at køre hjemmefra i god tid, når du skal på job torsdag morgen.

DMI advarer nemlig om, at der er tæt tåge i store dele af Jylland.

Nærmere bestemt er der et varsel for Østjylland, Midt- og Vestjylland og Nordjylland.

Her kan sigtbarheden flere steder være under 100 meter, som er kriteriet for tæt tåge.

»Hvis du skal ud at køre, gælder det naturligvis om at være ekstra forsigtig, fordi der kan være nedsat sigtbarhed, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

I det hele taget betyder den kølige og fugtige luft, der ligger over Danmark, at der kan være dis og tåge rundt omkring, men særligt i den nordlige del af Jylland er tågen tæt.

»Det betyder ikke, at det ikke også godt kan være tåget andre steder. Mange steder vil det se lidt uldent ud, og der kan sagtens ligge tågeklatter rundt omkring, men regulær tåge er primært i det jyske,« tilføjer Mette Zhang.

Hun forventer, at tågen begynder at lette i løbet af formiddagen.

Også onsdag morgen lå tågen tæt over Danmark, og det lader til, at det er vejrforhold, vi lige så godt kan vænne os til.

Fredag morgen vil landet nemlig igen være pakket ind af en tung hvid dyne, forudser DMI.

»Vi regner dog ikke med, at det bliver så udbredt som i dag (torsdag, red.), men det er bare en lille advarsel om, at der kan være ugler i mosen,« siger Mette Zhang.