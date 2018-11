Ugen starter med risiko for glatte veje i hele landet. Senere på dagen er der mulighed for sol. Det oplyser vagtchef Martin Lindberg fra DMI.

»Der kan være rimglatte veje i hele landet her til morgen og formiddag,« siger han.

De rimglatte veje kommer først til at forsvinde ud på eftermiddagen, hvor der bliver plusgrader.

»Det bliver kun langsomt mildere, og det er først til eftermiddag, at det bliver op til en til fem grader.«

Færdselsuheld på E20 ved Centrumforbindelsen grundet glat føre. Sænk hastigheden og pas på hinanden derude i morgentrafikken. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 26, 2018

Derudover byder dagen på kold og klar luft, som strømmer ned over Danmark fra nord og nordøst, og så kan der komme en del sol til de fleste danskere i dag.

Samme billede kommer til at gentage sig tirsdag.

»Natten til tirsdag kommer der mere stedvis rimtåge natten til tirsdag. Det kan være, vi kommer ned til 6-8 minusgrader,« siger Martin Lindberg.

Prognosen viser, at der bliver koldest i det indre Sjælland og i det indre Jylland.

Pas på derude. Det kan blive glat i nat. Kommunerne meddeler at der saltes flere steder i Sønderjylland. Kør forsigtigt og kom sikkert frem. Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 25, 2018

Andre steder holder minusgraderne sig på omkring to minusgrader natten til tirsdag.

Men det betyder, at bilister i hele landet også skal være påpasselige, når de begiver sig ud i morgentrafikken tirsdag morgen, fortæller Martin Lindberg.

Det gælder om at nyde solen i ugens første to dage, viser DMI's prognose for denne uge.

Senere på ugen vil der komme flere skyer, mere vind og nedbør i form af regn.