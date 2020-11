Det er ikke bare den verdensomspændende coronapandemi, der får 2020 til at gå over i historiebøgerne.

Også rent vejrmæssigt bliver skiftet til det nye årti et år, som vi vil huske.

2020 tegner nemlig til at blive et af de varmeste år nogensinde, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Helt præcis forudser DMI, at i år kan blive det næstvarmeste år siden 1874, da vejrtjenesten begyndte at lave målinger.

I en pressemeddelelse skriver DMI, at en kombination af årets foreløbige temperaturer og den nyeste prognose for december tyder på, at 2020 bliver rekordvarmt.



I de næsten 150 år, hvor DMI har holdt øje med temperaturerne, er det kun 2014, der har været varmere end i år. Dengang lå middeltemperaturen på 10 grader.

»Grundlaget for andenpladsen blev lagt allerede i januar, der med 5,5 grader i gennemsnit blev rekordvarm. Det varme vejr fortsatte med at dominere i årets andre måneder, og kun maj og juli blev koldere end normalt,« forklarer klimatolog Mikael Scharling fra DMI.

Hvorvidt 2020 rent faktisk bliver rekordvarm, afhænger af december, og heller ikke her er der altså noget, der tyder på, at vi kommer til at fryse.

Få klimatologens mellemregninger baseret på langtidsmeteorologens bud på decembervejret her:

https://t.co/wJPRe9o3HZ pic.twitter.com/mjLkSYhTyL — DMI (@dmidk) November 18, 2020

Det ustadige og milde vejr ser nemlig ud til at fortsætte.

»Rent temperaturmæssigt ser december ud til lande omkring gennemsnittet for de seneste 20 år, altså 3,1 grader eller lidt derover,« siger Martin Lindberg.

DMIs klimatolog har kigget nærmere på tallene og regnet på, hvad der skal til for, at 2020 ender med at blive det næstvarmeste nogensinde:

»Hvis november holder en middeltemperatur på 7,9 grader, som det tegner til lige nu, og december ender på 3,1 grader, hvilket svarer til langtidsmeteorologens bedste bud – så ender 2020 med en årsmiddeltemperatur omkring 9.8 grader. Det vil gøre 2020 til det næstvarmeste år i dansk vejrhistorie,« forklarer han.