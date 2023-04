Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Byger, hagl og torden.

Ja, torsdagens vejrudsigt kalder på gummistøvler og paraply og ikke så meget på solbriller og opsmøgede skjorteærmer.

Og selvom du måske synes, at der ikke er meget forår over det vejr, du står op til torsdag morgen, så understreger vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, at det er »meget almindeligt« vejr for årstiden.

Ifølge meteorologen er der heller intet usædvanligt i torden og hagl i april.

»Det er sådan en forårsting. Det er helt efter bogen,« siger han.

Fra morgenstunden regner det i de nordlige og østlige egne, mens jyderne må døje med lokale tågebanker.

I løbet af dagen klarer det op mod øst, mens der vest for Storebælt kommer spredte byger, som altså kan være med hagl eller torden.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem syv og 12 grader, og vinden bliver let til frisk fra syd og sydøst.

Det ustadige vejr fortsætter fredag, hvor der er udsigt til mere nedbør.

»Fredag kommer der en front mere ind, og det giver masser af skyer og spredt regn,« siger Erik Hansen.

Fronten kan blive hængene lørdag, men meteorologen forudser, at det bliver jyderne og måske også fynboerne, der må holde for.

»Det bliver nok mest Jylland, der får nedbør, hvorimod det ser ud til at blive overvejende tørt på Sjælland.«

Efter sådan en omgang gråvejr vil det nok glæde de fleste at høre, at DMI forventer, at foråret begynder på søndag.

»På bagsiden af fronterne bygge der sig et højtryk op, og det ser ud til, at det bliver tørt og noget varmere derefter,« siger Erik Hansen og tilføjer:

»Foråret sætter ind på søndag.«