Vinterjakken, den pelsede hue, lufferne og halstørklædet kan godt blive i garderobeskabet nogle dage endnu.

For oktober fortsætter med at vise sig fra sin lune side. Usædvanligt lune side, endda.

Torsdag kan temperaturen komme helt op på 17 grader. Ja, selv natten til fredag ryger nålen ikke længere ned end 13 grader, hvilket er usædvanligt så sent på året.

Dagen bliver mest skyet med enkelte småbyger, men solen kommer også til at titte frem hist og her. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på vejrtjenestens hjemmeside.

Resten af ugen står i samme tegn.

»Meget mild luft strømmer fortsat op over Danmark sydfra, og der er derfor udsigt til både høje dagtemperaturer og nattemperaturer,« lyder det i kommentaren til de kommende dages vejr fra de vagthavende meteorologer Trine Bodholdt og Trine Pedersen.

Fredag kan temperaturen nå helt op på 18 grader i Sønderjylland, mens resten af landet må 'nøjes' med 16-17 grader.

Lørdag bliver en anelse køligere, men søndag og mandag vender de forårsagtige temperaturer tilbage. Endda med udsigt til nogen sol og kun enkelte småbyger om mandagen.

I det hele taget har oktober måned indtil nu været usædvanligt lun.

Middeltemperaturen er indtil nu på 11,4 grader – hvilket er 2,0 grader over normalen. Og den vil sandsynligvis kun stige yderligere de kommende dage.

»Hvordan oktober 2022 placerer sig på listen over varmeste oktober måneder, må vi vente endnu et par dage med at få afgjort,« lyder det fra de to vagthavende meteorologer hos DMI.