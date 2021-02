En forskel på hele 35 grader på få dage.

Så store temperaturudsving har vi haft i Danmark på ganske kort tid.

Og det er ifølge Martin Lindberg, vagthavende meteorolog hos DMI, temmelig usædvanligt.

»Det er en fantastisk og en utrolig drejning fra koldt til varmt vejr, vi har set den seneste tid. Fra minus 20 grader i Horsens for nylig til plus 15 grader i Odense i går. Det er en forskel på 35 grader på kort tid,« siger han og tilføjer, at han ikke kan huske noget lignende siden 2012.

Og selvom DMI ikke vil afblæse vinteren helt endnu, så indrømmer Martin Lindberg, at den kommende uge minder om forår.

Han går endda så vidt som til at kalde vejret den kommende uges tid for »forårsagtig«.

»Dagen i dag bliver omtrent som i går med nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem otte og 14 grader,« siger meteorologen.

Det flotte, lune og solrige vejr fortsætter hele ugen, lover han, og især onsdag og torsdag ser forårsagtige ud.

Onsdag spår Martin Lindberg sågar, at der enkelte steder kan komme helt op til 15 grader.

»Det bliver en meget mild, tør og flot uge,« lyder det.

Han tøver dog alligevel med at annoncere, at foråret er landet, selv om han godt vil garanterer, at det super kolde vintervejr er passé.

»Jeg kan ikke se i prognoserne, at det kolde vintervejr vender tilbage. Vi kommer ikke til at få det så koldt, som vi har haft det. Men vi skal nok regne med, at der kan komme kolde dage i både marts og måske også i april med kun et par graders varme og nattefrost,« siger han.