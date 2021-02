Snemænd, kælkning og måske endda en sneboldkamp. Men også isnende blå fingre, fortove, der skal skovles og besværlige forhold i trafikken.

Vejret den kommende uge bliver næsten som i gamle dage, hvor vinter var lig med biler, der ikke ville starte, kæmpe snedriver og timevis på kælkebakken.

Faktisk byder den kommende uge på vintervejr, som vi skal hele fem år tilbage for at finde mage til, fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Dan Nilsvall.

»Den kolde vejrtype fortsætter et godt stykke ind i februar, og måske er vi heldige, at det holder hen over vinterferien,« siger han og tilføjer, at bilisterne naturligvis skal være opmærksomme på risiko for glatte veje.

Den kolde vejrtype fortsætter, der kan måske falde 10 cm sne flere steder i den kommende uge. Vinden tiltager efterhånden og dermed måske snefygning ? Følg med på https://t.co/DbJDTyCXDH og hold øje med https://t.co/vQA11xUfp5 pic.twitter.com/FQN47UNU72 — DMI (@dmidk) January 31, 2021

Februar begynder nemlig, hvor januar sluttede:

Med vintervejr, der rimer på kulde, glatte veje og sne.

»Vi får perioder med sne og snebyger frem mod weekenden, og måske bliver der også mulighed for en kælketur. Vi skal mindst fem år tilbage for at finde sådan en februar,« fortæller han.

Allerede i løbet af mandag kan nordjyderne få perioder med snevejr, og de første dage holder sneen sig primært på de nordlige breddegrader.

»Hvis man trækker en streg fra Thyborøn og østpå, så kommer der snebyger nord for denne linje mandag og tirsdag,« forklarer Dan Nilsvall.

Natten til tirsdag kan der dog også falde sne over den sydlige og sydøstlige del af landet, mens det tirsdag igen mest er Nordjylland, der får hvidt nedbør.

Et mere udbredt område med nedbør trækker ind over landet natten til onsdag, og det giver sandsynligvis sne til de fleste af os, forudser meteorologen.

»Der vil være mulighed for op til 10 centimeter sne mange steder frem til næste weekend,« fortæller Dan Nilsvall.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig bliver det bidende koldt. For selvom temperaturerne om dagen skulle snige sig over frysepunktet, så tager vinden til, og det får det til at føles meget koldere.

»Nul grader og blæst, vil føles som mellem minus fem og ti grader,« siger DMIs meteorolog og tilføjer:

»Et ekstra lag tøj vil være en god idé sidst på ugen.«