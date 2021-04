Slud, tøsne og måske torden. Og så også lige en kølig vind og risiko for glatte veje fra morgenstunden.

Der er ikke meget forårsvejr i prognoserne for hverken den første onsdag i april eller de kommende dage for den sags skyld.

Et gammelt mundheld siger faktisk, at da Vorherre skulle indrette året, var april den sidste måned, der fik tildelt vejr, og derfor endte den som en måned, der kan give en skønsom blanding af det hele.

Den forklaring holder næppe til en nærmere videnskabelig undersøgelse, men på en onsdag, som byder på både slud, tøsne, blæst og kulde – og måske lidt sol til de heldige – kan selv den mest rationel tænkende få hang til lidt lommefilosofi.

Kold luft med enkelte byger strømmer ned over Danmark fra nordvest og vest.

Op ad dagen dannes der også byger over land. Bygerne bevæger sig mod øst og sydøst, som i eftermiddag kan være ledsaget af torden. Ind i mellem titter solen frem.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Wagner, lægger da heller ikke skjul på, at vejrudsigterne den kommende uge hverken lægger op til at købe hyacinter eller glemme, at det lige har været vinter.

»Der er ikke mange lyspunkter i dag. Det ligner ikke forår overhovedet. Desværre,« understreger hun onsdag morgen.

Her lyder udsigten nemlig på en blæsende og kold dag med temperaturer mellem tre og otte grader.

Hun forklarer, at nordjyderne starter dagen med flot sol. Resten af landet har fra morgenstunden resterne af natlige byger, og i løbet af formiddagen bliver der dannet nye byger over landet, som trækker mod øst og nordøst.

»De kan være kraftige med slud og tøsne og måske også med torden.«

Det kolde vinterlige forårsvejr er også årsagen til, at DMI fra morgenstunden advarer om risiko for stedvis glatte veje.

Og selvom bygerne aftager onsdag aften og natten til torsdag, har vejrguderne slet ikke fået nok.

»Allerede torsdag og natten til fredag kommer der flere frontsystemer i over landet, som giver ustadigt vejr,« siger Mette Wagner, som i den forbindelse understreger, at nætterne stadig kan have temperaturer under frysepunktet.

»Lad nu vær' med at gå ud og plante blomster i haven, bare fordi solen skinner, for nattefrosten er altså ikke slut endnu.«