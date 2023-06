Sæt dig på hug og krum dig helt sammen.

Sådan undgå du bedst at blive ramt af lynet, hvis du opholder dig i det fri, når tordenvejret slår til, lyder det fra TrygFonden.

Mandag er et kraftigt uvejr på vej ind over landet med skybrud, torden og lyn, og flere steder i det jyske regner det allerede kraftigt.

Det første skybrud er registreret på Esbjerg-kanten, og på både Sjælland og Lolland-Falster blæser det kraftigt.

Er du langt hjemmefra, når Thor begynder at svinge med sin hammer, kan gode råd være dyre.

Torden og lyn kan nemlig med ét forvandle en hyggelig dag ved stranden til en potentiel farlig udfordring, advarer TrygFondens Kystlivredning i en pressemeddelelse.

Derfor er det en meget dum idé at bade i tordenvejr.

Så er du ved stranden og måske endda i vandet, gælder det om at søge ly for uvejret, lyder opfordringen.

»I vandet er du meget sårbar. Bliver du ramt af et lyn, eller slår lynet ned tæt på dig, kan du blive slået bevidstløs, og så er det en meget farlig situation at opholde sig i vand,« fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, og fortsætter:

Gode råd i tordenvejr Lad være med at bade. Der er ikke større risiko ved at være i vandet end på stranden, men bliver du slået bevidstløs af lynet, risikerer du at drukne

Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ

Rør ikke ved elektrisk ledende genstande som for eksempel hegn, rækværk og apparater, som er forbundet til el- og telefonnettet

Undgå unødig brug af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr

En bil med lukkede døre og vinduer er et godt sted at søge ly

Hvis du har mulighed for det, så sørg indendørs

»Der er ingen øget risiko ved at bade, når der er skybrud. Men hører du tordenbulder eller ser lyn, skal du skynde dig op på stranden og søge ly – allerhelst i en bygning eller i en bil med fast tag og lukkede vinduer.«

Men fortvivl ikke, hvis du står uden tag over hovedet.

»Er det ikke muligt (at søge i ly, red.), er det bedste, du kan gøre, at sætte dig på hug og krumme dig helt sammen, så du får en så lille kropsoverflade som muligt. Lyn slår som regel ned i genstande, der rager op i luften. Derfor skal man aldrig søge ly for eksempel under et træ,« siger Anders Myrhøj.