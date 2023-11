Gråt, skyet og vådt.

Hvis du trænger til opmuntring i en halvtrist november, er det ikke i dagens vejrudsigt, du skal finde den.

DMI melder nemlig om en skyet og grå lørdag, som nogle steder også kan blive våd ind imellem.

»Lørdagen starter skyet med byger flere steder, og i Jylland er der lokalt tåge,« skriver den vagthavende meteorolog, Hans Wanner, i sin daglige kommentar fra vejrtjenesten.

I løbet af eftermiddagen lover han dog lidt opklaring – især i de østlige egne.

Selvom der er udsigt til en udpræget gråvejrsdag, er det dog langt fra alle steder, det vil regne.

DMI har lavet en grafik, som viser, hvordan bygerne falder omkring middagstid.

pic.twitter.com/2WBLIAe8tK — DMI (@dmidk) November 11, 2023

Her kan man se, at de primært ventes at falde i de kystnære områder.

Temperaturerne kommer i hele landet til at ligge på mellem seks og ni grader.

Den halvkedelige vejrtype ser ud til at fortsætte weekenden ud, fremgår det af DMIs prognose, men søndag falder temperaturerne en smule.

Meget bedre bliver det ikke i den kommende uge.

»Ser vi frem mod den kommende uge, vil solen også være en ret sjælden gæst der. Der ventes regn eller byger af og til og tåge flere steder om nætterne,« lyder det fra Hans Wanner.