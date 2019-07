Efter en uge med fremragende sommervejr, skal man til at finde jakken frem igen.

Mandag var vejret allerede ustadigt i hele landet, hvor der også flere steder kom store mængder nedbør på kort tid.

Tirsdag skal danskerne så til at finde vindjakkerne frem.

DMI melder nemlig, at den nordlige del af landet kan blive ramt af stormende kuling fra morgenstunden.

Ud på natten/tirsdag morgen breder et kraftigt vindfelt sig ned over landet fra nordvest. Vejrkortet viser styrken af de forventede vindstød og gælder for kl. 5 lokal tid. Orangebrun indikerer stormende kuling, tallene er i m/s. pic.twitter.com/hh9j6876ZF — DMI (@dmidk) July 1, 2019

'Ud på natten/tirsdag morgen breder et kraftigt vindfelt sig ned over landet fra nordvest,' skriver DMI på Twitter.

På landsudsigten på deres hjemmeside melder de, at tirsdag både kommer til at byde på lidt eller nogen sol, men også enkelte byger.

Temperaturen forventes at blive mellem 14 og 18 grader.

Den hårde vind vil fortsætte indtil onsdag.