»Det bliver spændende at følge.«

Når det kommer til, hvordan påskevejret udvikler sig senere på ugen, bliver det 'afgørende', hvordan et højtryk ender med at placere sig.

Det forklarer meteorolog Marielle Fournier i en kommentar på DMIs hjemmeside.

Mandag står vi til at få tørt og solrigt vejr – og det kan muligvis også fortsætte sådan videre hen over påsken.

Men det er ikke sikkert.

Det kommer nemlig helt an på et højtryk, fortæller hun:

»Årsagen til det tørre og solrige vejr skal man finde hos et højtryk, der befinder sig over Sydskandinavien. Højtrykkets position er afgørende for, hvilket vejr vi får i Danmark,« skriver hun i sin kommentar.

Forskydes højtrykket bare lidt mod øst eller nordøst, kan fronter med nedbør nå frem til Danmark, fortæller Marielle Fournier.

Forbliver højtrykket nogenlunde stationært, kan vi ifølge meteorologen 'se frem til overvejende tørt vejr med mere sol'.

»Prognoserne for påskevejret senere på ugen svinger altså lige nu mellem tørt og solrigt vejr eller skyet og halvvådt påskevejr. Det bliver spændende at følge,« siger Marielle Fournier.