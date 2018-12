Torsdag er for mange første arbejdsdag efter juleferien. Vejen til arbejde bliver grå og kedelig.

Sådan fortsætter det frem mod nytår, siger DMI.

»Det bliver ærlig talt temmelig gråt,« siger vagthavende meteorolog Trine Pedersen.

Vinden bliver mild fra vest, og det betyder temperaturer mellem fem og ni grader.

»Til gengæld er det overskyet og diset, lokalt måske lidt tåge og lidt småregn,« siger Trine Pedersen.

Hun fortæller, at de lune temperaturer, som fortsætter frem til de første dage i 2019, skyldes et højtryk, der har lagt sig over det vestlige og centrale Frankrig.

»Det blokerer for, at vi kan få fronter ind vestfra. Det bliver presset i stedet presset op forbi Danmark til Norge.«

Og sådan fortsætter vejret frem til begyndelsen på 2019. Der er derfor ikke umiddelbar udsigt til snevejr til de danskere, der hungrer efter det. Men vinteren er ikke ovre endnu.