Hvis man kiggede med på danskernes sociale medier fredag morgen, var der en stor chance for, at man så reaktioner på det danske vejr.

Sneen i København gav mange mennesker en overraskelse fra morgenstunden, nu hvor det ellers lige var blevet forår med varme og sol.

Men faktisk er det kolde aprilvejr ikke så overraskende igen, siger meteorolog Mette Wagner fra DMI.

»Vi ser hvert år, at vejret svinger fra meget kold luft og sne til meget varm luft her i april. Det er altid sket. April er bare en måned med svingende vejr,« siger Mette Wagner og understreger, at det har ikke noget med global opvarmning at gøre.

Koldt vejr i april skyldes vinteris længere nordpå. Det giver chance for køligere luft i Danmark, og det giver igen mulighed for sne.

Selvom det var koldt fredag, var det ikke så slemt, som det kunne have været. Mette Wagner oplyser, at den koldeste aprildag nogensinde var -19 grader. Det var helt tilbage til 3. april 1922. Modsat er den varmeste dag i april, DMI har målt, 28,6 grader. Den temperatur ramte vi 27. april 1993.

DMI advarer om, at det kolde vejr giver risiko for glatte veje og opfordrer derfor til, at man kører forsigtigt i morgen- og nattetimerne, hvor det oftest er glat. DMI forudser mulighed for slud, hagl og kolde vinde i weekenden, før der kommer opklaring søndag.

Bilisternes interesseorganisation, FDM, anbefaler, at man skifter fra vinterdæk tilbage til sommerdæk omkring denne tid på året, men med det kommende vejr in mente er det nok en god idé at vente til efter påske.