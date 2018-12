I denne uge kan man være vidne til et særligt syn på nattehimlen, hvis man kan holde sig vågen.

Fænomenet Geminiderne pryder nemlig himlen med usædvanligt mange stjerneskud frem mod weekenden.

Det fortæller astronom Michael Quaade fra Københavns Universitet.

»Det er en sværm af stjerneskud. Der kommer særligt mange i den her tid, fordi Jorden passerer et sted, hvor en komet har været forbi,« siger han.

Kometen drysser en masse sten af sig, og det er de sten, der brænder op, når de rammer Jordens atmosfære.

»De kommer med 10-20 kilometer i sekundet, og så bliver de så varme, at de brænder, og det er det, vi ser som et stjerneskud.«

Navnet Geminiderne stammer fra stjernetegnet Gemini - det latinske navn for Tvillingerne.

»Det ser ud som om, stjerneskuddene kommer fra Tvillingerne. De ses over hele himlen, men de har en retning, som trækker tilbage mod Tvillingerne,« siger Michael Quaade.

Michael Quaade fortæller, at de optimale forhold for at observere Geminiderne er efter mørkets frembrud, væk fra byens kunstige lys og aftener, hvor der er mindst mulig måneskin.

Men det kan også betale sig at vente til efter klokken 23.59. Når vi passerer midnat 'kører Jorden forlæns' i sin bane.

Det betyder, at vi har front mod sværmen af stjerneskud. Fænomenet tager til i styrke frem mod den 14. og 15. december, hvor der vil være flest stjerneskud på himlen.

»Det er lidt ligesom, når man kører bil. Så får man også flere fluer på forruden, end man gør på bagruden,« siger Michael Quaade.