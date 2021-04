Kløende øjne, tæt og løbende næse, og vedvarende nyseture.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det højsæson for birkepollenallergi netop nu.

Faktisk er birkepollen, den mest almindelige pollenallergi, eksploderet de sidste dage.

Torsdagens pollental for birk lyder på 720. Og når tallet er over 100, så det er meget højt.

Dagens Pollental



ØST:

Elm: 5

Varsling: Moderat

Birk: 720

Varsling: Højt



VEST:

Elm: 3

Varsling: Moderat

Birk: 74

Varsling: Højt — Dagens Pollental (@pollental) April 22, 2021

Der er dog en årsag til det høje pollental.

Forklaringen er ifølge TV 2 Vejret, at de varme forårsdage indtil tirsdag satte birkepollen i gang. Den kraftige blæst onsdag og torsdag har så spredt birkepollen ud i luften på kort tid.

TV 2 vejret skriver desuden, at det ser ud til, at plagen for allergikere fortsætter de næste dage, men tallet må ventes at falde, når vinden lægger sig fra fredag og ind i weekenden.

Typisk ser man nemlig kun de meget høje mængder i få dage, da birk er kendt for at have en kort, men kraftig sæson.

Foto: Astma-Allergi Danmark Vis mere Foto: Astma-Allergi Danmark

I 2020 oplevede Danmark en mild pollensæson, hvilket også kan få en direkte indflydelse på i år.

»Sæsonen efter en mild omgang bliver som regel en hård omgang,« fortæller Mathilde Kloster, biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark i febuar til B.T.

Nogle uger efter birkepollen følger græspollen, som har højsæson over en langstrakt periode – nemlig fra midt i maj og helt frem til starten af august.