Kalenderen siger december og vinter, men du kan sagtens åbne vinduet i soveværelset i nat uden at frygte for at blive forkølet.

Det bliver nemlig en ekstraordinær varm nat på grund af vejrfænomenet varmluftsadvektion. Det bliver endda varmere end dagstemperaturerne torsdag.

Og hvad er så det for en størrelse?

Det forklarer meteorolog Thyge Larsen her.

»Det betyder, at vi kommer ind i en varmere luftmasse, som kommer ind fra Atlanterhavet,« siger han.

De fleste danskere vil opleve lune temperaturer, der er på niveau med en almindeligt sommernat.

»Den varme luft slår igennem allerede i eftermiddag på Vestkysten. Her er man nok oppe på 8-9 grader til eftermiddag. Den kommer til Københavnsområdet omkring midnat,« siger Thyge Larsen.

Men får vi så endnu højere temperaturer i morgen, fredag, når solen står op? Nej, sådan fungerer det ikke.

Thyge Larsen forklarer, at vi er inde i en periode af året, hvor der ikke er stor forskel på temperaturerne fra nat til dag. Det skyldes, at solen står meget lavt på himlen lige nu.

»Solen har ikke rigtig nogen indflydelse lige nu. Det er hvor luften kommer fra, der bestemmer temperaturen. Så når der kommer noget varm luft om natten, så ændrer det sig ikke rigtig i løbet af dagen, selvom solen står op,« siger han.

Varmluftsadvektion, der kort fortalt betyder tilførsel af varm luft over en kold overfalde, er et normalt fænomen. Det er dog mere sjældent, at det medfører så høje temperaturer, som vi kommer til at se i nat.

Thyge Larsen forklarer, at det er den såkaldte polarfront, der bestemmer, hvilke vinde der blæser ind over Danmark.

»Den ligger og svinger frem og tilbage. Så den ene dag ligger vi i klar polarluft, og den næste dag kan vi komme ind i en maritim luft, som kommer ind fra Atlanterhavet, som er lun og fugtig,« siger han.

Varmluftsadvektionen kan afkodes i de kommende dages vejrudsigt, der byder på kraftig regn og plusgrader.

Særligt Jylland kan se frem til store mængder regn.