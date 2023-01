Lyt til artiklen

Det er ikke kun meteorologer, der holder øje med vejrets udvikling denne uge.

Det samme gør også hydrologer – for hvis prognoserne holder, kan der falde omkring to til fire gange mere nedbør, end der normalt plejer at gøre.

Det oplyser den vagthavende meteorolog Martin Lindberg i en opdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Det vil dermed formentlig næppe komme som den store overraskelse, at denne uge ser ud til at blive særdeles regnvåd.

Sidste uges ustadige og grå vejr fortsætter de kommende syv dage, hvor flere fronter med regn og blæst vil passere landet fra vest eller sydvest.

»Og da der allerede er kommet betydeligt mere nedbør end normalt i begyndelsen af januar, kan yderligere regn medføre lokale oversvømmelser,« oplyser Martin Lindberg.

Tirsdag ser umiddelbart ud til at kunne begynde tørt – men et frontsystem ser fra aftentimerne og frem til onsdag middag ifølge prognoserne ud til at kunne lade mellem 10 og 20 millimeter regn falde ned over os.

I Vestjylland kan der lokalt falde op til 25 millimeter.

Kigger man længere frem i vejrkrystalkuglen, bliver prognoserne mere usikre, men det ser ud til, at en ny front igen vil kunne passere os fredag, ligesom et lavtryk fra vest i weekenden måske passerer os og i den forbindelse sender blæst og en del nedbør – måske med vinterligt indhold – ned over os.

I vejropdateringen oplyser Martin Lindberg, at de seneste prognoser fra ECMWF, der er et europæisk vejrcenter, indikerer, at der i løbet af ugen kan falde mellem 30 og 60 millimeter regn på landsplan – lokalt i Vestjylland op til 70 millimeter.

Normalt falder der i løbet af januar omkring 15 millimeter regn pr. uge.

»Hvis prognosen holder, så kan der således falde to-fire gange mere end normalt,« forklarer meteorologen, som dog understreger, at prognoserne er behæftet med en del usikkerhed på nuværende tidspunkt.

»Meteorologer og hydrologer holder øje med udviklingen, og vi vil opdatere ved behov,« skriver Martin Lindberg i vejropdateringen.