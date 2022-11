Lyt til artiklen

Er du blandt dem, der er helt vild med sne?

Så er der potentielt gode nyheder på vej til dig. Det kræver dog formentligt, at du bor eller opholder dig et helt bestemt sted i landet.

I hvert fald har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside skrevet en vejropdatering, der har overskriften:

»Sne på vej.«

Dog kommer der formentlig ikke helt så meget hvidt, som prognoserne tidligere på ugen gav udtryk for.

På et tidspunkt så det ud til, at der var 'spændende vejr' på vej i weekenden, hvor sneen kunne falde i 'pæne mængder' i store dele af landet – men sådan ser det ikke helt ud længere.

»Det er et lille lavtryk øst for Bornholm, der i weekenden bevæger sig langsomt mod vest. Lavtrykket hiver kold luft ned over Danmark, og den kolde luft i kombination med lavtrykket er årsagen til, at der er hvid nedbør i prognoserne,« skriver meteorologen Bolette Brødsgaard i sin vejropdatering:

»I dag (lørdag, red.) er det er dog kun Bornholm, der får snebyger. I resten af landet kommer der kun lette regn- og sludbyger.«

De lette regn- og sludbyger dannes over det varme Østersø- og Kattegatvand, men kan dog trænge et stykke ind i landet.

»I nat, når lavtrykket kommer længere vest på, kan flere steder opleve byger med sne og tøsne. På Bornholm vil det derimod tynde ud i bygerne. Hele søndagen vil det fortsætte med spredte byger med slud, sne og tøsne,« skriver Bolette Brødsgaard i sin vejropdatering og tilføjer:

»Men i forhold til tidligere prognoser, ser det ud til, at bygerne vil være færre og mængden af sne mindre. I Vestjylland kommer vi helt til at undvære sneen, da det her bliver overvejende tørt vejr.«

På Bornholm kan man få slud- og snebyger hele dagen, og derfor er der på øen risiko for pletvis sneglatte veje.