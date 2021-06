Efter en uge med enorm varme og en lille mængde skyer, så skifter vejret søndag.

Der er nemlig risiko for tordenbyger og kraftig regn de kommende dage.

Det fortæller vagthavende hos DMI Frank Nielsen.

»Beregningerne hopper og danser, men lige nu tyder det på, at hele Danmark får besøg af regnbyger, der kan udvikle sig til tordenbyger. Der vil nok falde mellem 10 og 20 millimeter de fleste steder,« siger Frank Nielsen.

Beregningerne er fortsat så usikre på tordenvejret, at det er svært at sige, hvor der er størst risiko for torden, men Nordjylland kan meget vel være det sted, hvor der falder mest regn søndag.

Det er byger fra Frankrig, der trækker op til Danmark og rammer Vadehavet omkring klokken 08.00 søndag morgen.

»Mandag bliver det også noget lusket vejr. Det bliver køligere med temperatur på omkring de 20 grader, og der er også risiko for tordenbyger og en del regn.«

Dermed er der altså også risiko for, at der falder regn under Danmarks sidste kamp ved EM mod Rusland, der starter klokken 21.00 mandag.

»På kamptidspunktet ligner det faktisk lige nu, at der vil være byger over Parken og flere andre steder i landet,« fortæller Frank Nielsen.

Tirsdag og onsdag skulle det holde tørt med temperaturer omkring 20 grader og lidt overskyet. Det vejr skulle fortsætte torsdag.

Men når vi rammer weekenden, så skulle temperaturen altså stige igen, og vi kan komme til at se masser til solen.

Lørdag blev der målt årets højeste temperatur. Det skete på Bornholm, hvor man målte 33,5 grader, og de har også haft årets første tropenat.

Selvom Bornholm målte den suverænt højeste temperatur, har der flere steder på Sjælland også været omkring de 30 grader.

Den laveste temperatur blev målt i Vestjylland, hvor der var i omegnen af 16 til 20 grader lørdag.

Natten til lørdag har der også for første gang i år været tropenat, hvilket er når temperaturen holder sig over de 20 grader hele natten. Der har været tropenat på Bornholm og Amager.