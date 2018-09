DMI advarer om vind af orkanstyrke i den nordvestlige og nordlige del af Jylland fredag formiddag.

»Man skal passe på, hvis man skal ud af huset. Der er risiko for at blive ramt af tagsten, væltede træer og lignende,« siger vagtchef ved DMI Dan Nilsvall.

Fredag vil man i hele Danmark opleve en voldsom storm, der i det nordvestlige Jylland i løbet af morgenen vil tiltage til orkanstyrke.

I resten af landet vil vinden være af stormstyrke.

DMI varsler, at stormen #knud rammer Vest- og Nordjylland fredag med vindstød op til orkanstyrke. Følg med via @dmidk, og se mere om, hvad du selv kan gøre https://t.co/MEnlV2STfP #stormdk pic.twitter.com/B3CdtFVBq7 — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) September 20, 2018

»Det er et lavtryk, der bevæger sig ind over landet fra nord i løbet af natten, som sammen med kraftig vindstyrke trækker en del regn med sig,« forklarer Dan Nilsvall.

Et lavtryk DMI har valgt at kalde ‘Knud.’

Den gennemsnitlige vindstyrke forventes at kunne nå omkring 28 meter i sekundet med vindstød op til orkanstyrke på 33 til 35 meter i sekundet.

Det betyder, at vinden vil nå det, der kaldes kategori 2, som kategoriseres som farligt vejr.

Stormen hedder KNUD og rammer Nordvestjylland fredag eftermiddag og aften pic.twitter.com/ffUXCxxv17 — DMI (@dmidk) September 20, 2018

Regnen vil, ligesom stormen, fortsætte i løbet af dagen, og man forventer, at der vil falde omkring 23 millimeter i løbet af fredag.

»Det ser ud som om, at vinden vil aftage hen på aftenen - og helt aftage i løbet af natten til lørdag,« fortæller Dan Nilsvall.

Den kraftige vind forventes at få vandstanden til at stige flere steder.

I Vadehavet stiger det ifølge DMI til cirka 2,5 meter over normalt niveau, ved Vestkysten til cirka to meter over normalen og ved Limfjorden ved Nissum Bredning til 1,5 meter.