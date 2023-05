Danmarkshistoriens sidste store bededag bliver en blæsende en af slagsen.

Eller, som den vagthavende meteorolog hos DMI sammenfatter dagens vejrudsigt:

»Skyet, køligt og blæsende.«

Og, som om det ikke er slemt nok for konfirmander, campister og andre, der har mulighed for at nyde denne sidste hvede-helligdag, så er der også risiko for regn sidst på dagen.

»Det bliver en skyet dag med lidt regn hist og her,« siger Andy Ahumada fra DMI.

Det er dog primært vinden, der giver anledning til sus i konfirmationskjolerne og udfordringer til teltbardunerne.

»Vinden tager til i løbet af formiddagen. Allerede nu (fredag morgen, red.) blæser en frisk vind til kuling, og efterhånden tager den til,« siger meteorologen og tilføjer, at det bliver værst ved østvendte kyster.

»Her kan man komme op på hård kuling til stormende kuling. Det er lige under storm,« siger han.

Konfirmanderne får en stor men kold og blæsende bededag, og surfernes kassevogne har kurs mod de danske sydhavsøer, men har du en jolle liggende på stranden et eller andet sted i Lillebælt, er det måske lige festligt nok. Læs mere her: https://t.co/84wgVhjuoY pic.twitter.com/18nsCDoAPk — DMI (@dmidk) May 4, 2023

Det vil med andre ord sige, at bølgerne – bogstaveligst talt – kommer til at gå højest i Østersøregionen.

Også Lolland-Falster, Fyn og den østlige del af Sønderjylland, må forberede sig på en vindomsust dag.

Særligt i det sønderjyske er der lige nu særligt opmærksomhed på vandstanden, som på et tidspunkt så ud til at stige mellem 60 og 90 centimeter.

Andy Ahumada beroliger dog med, at de seneste prognoser tyder på, at den kommer til at holde sig omkring 60 centimeter og dermed ikke bliver så kritisk, som først frygtet.

Heller ikke temperaturerne bliver historiske på denne historisk sidste bededag: Sølle seks til 11 grader tegner det til at blive.

»Og med den kraftige vind vil det føles endnu køligere,« siger Andy Ahumada.