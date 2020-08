Næste uge bliver en blandet fornøjelse på vejrfronten.

Der er dog én dag, hvor man skal forsøge at holde sig inden døre, hvis man ikke er glad for regn.

Det fortæller vagtchefen hos DMI, Martin Lindberg, til B.T.

»Tirsdag aften og hele onsdag er tidspunkter, hvor det bliver dårligst vejr i den kommende uge. Onsdag vil der være regn og byger i hele landet. I perioder vil der være en frisk til hård vind, og ved kysterne vil der være stedvis kuling,« siger Martin Lindberg.

Onsdag er dog også den eneste dag i næste uge, hvor der enkelte steder i landet vil være mulighed for, at temperaturen sniger sig op over 20 grader.

Ellers vil dagstemperaturen ligge mellem 15-20 grader i næste uge.

Mandag vil der i de sydlige dele af landet være en risiko for regn imellem to til fire timer. Det gælder Sønderjylland, Lolland-Falster, det sydlige Fyn og det sydlige Sjælland.

Tirsdag, torsdag og fredag vil det være mere tørt med lidt eller nogen sol.

Så har du planlagt den store udflugt på onsdag, så kan det godt betale sig at flytte det til senere på ugen, hvis du vil undgå for meget regn.