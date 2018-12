2018 har været et år med katastrofer verden over. Vulkaner, skovbrande og altødelæggende oversvømmelser.

Hver gang står modige fotografer klar til at dokumentere virkeligheden, så vi andre kan følge med i tryg afstand hjemme fra sofaen.

B.T. samler her en række af de stærkeste billeder fra de tragiske og voldsomme begivenheder rundt om i verden.

Fra Californien til Indonesien. Fra Hawaii til Guatemala.

Skolebørn kigger på asken i sikker afstand.

Et af verdens største lande, Indonesien, er flere gange blevet ramt af katastrofer. I februar gik vulkanen Sinabung på den nordlige del af øen Sumatra i udbrud og sendte aske op i fem kilometers højde.

Landsbyer i nærheden blev dækket af den grå aske, og i flere dage blev befolkningen opfordret til at blive inden døre eller iføre sig gasmaske.

I september blev Indonesien ramt af en ny katastrofe. Mere end 2.200 omkom, da øen Sulawesi blev ramt af et jordskælv, der målte 7,5 på richterskalaen.

Jordskælvet - og de mange efterskælv - udløste en tsunami, der bidrog til ødelæggelserne af 70.000 hjem.

Værst gik det ud over byen Palu, hvor en moske, hospitalet og den ikoniske bro Kuning Ponulele Bridge fik store skader.

En kvinde står midt i ruinerne efter et jordskælv, der ramte øen Sulawesi i Indonesien i september. Mere end 2200 personer mistede livet i jordskælvet, heriblandt kvindens tre børn.

I 2018 har USA's største stat, Californien, været udsat for ødelæggende skovbrande flere gange.

Værst var de tre brande, der hærgede staten i syd og nord i begyndelsen af november.

Byen Paradise blev udryddet af flammerne, der spredte sig i hastigt tempo på grund af vinde og masser af brandbart materiale i skovbundene efter lang tids tørke.

Brandene i november var de mest ødelæggende i statens historie med mindst 80 omkomne og 620 kvadratkilometer, der gik op i røg.

Det tog 17 dage at få de tre brande slukket. I mellemtiden havde tusindvis af borgere mistet deres hjem og alt, hvad de ejede.

Californien var ramt af skovbrande i august. Her forsøger et fly at begrænse skaderne og samtidig beskytte redningsmandskabet fra flammerne.

Den 3. maj gik vulkanen Kilauea i udbrud på den amerikanske ø Hawaii.

Den fortsatte med at sende aske og lava ud over ferieparadiset i flere måneder med 700 ødelagte huse til følge.

Egentlig har vulkanen været i udbrud siden starten af 1980'erne, men i begyndelsen af maj i år åbnede flere sprækker i jorden sig.

Det betød, at lavaen pludselig begyndte at flyde op af jorden i et beboet område og førte til evakuering af 2.000 hjem.

Hawaii har stor erfaring med voldsomme naturhændelser, og øen er udstyret med varslingssystemer, der advarer om vulkanudbrud, tsunamier, tropiske storme og jordskælv.

64-årige Mark Clawson tager sig et hvil på naboens tag i byen Pahoa, mens vulkanen Kilauea fortsætter med at spyde aske og lava.

Store mængder lava fra Kilauea flød ud i Stillehavet. Her ser passagerer på en turistbåd lavaen flyde i havet på nærmeste hold.

Mindst 200 personer omkom, da vulkanen Fuego i Guatemala gik i udbrud i begyndelsen af juni.

De fleste af ofrene boede tæt på vulkanen, der er en af de mest aktive vulkaner i Centralamerika.

Udbruddet i juni var et pyroklastisk vulkanudbrud, der sender glødelaviner ned ad vulkanen med op til 700 kilometer i timen og temperaturer op til 1.000 grader.

Værst gik det ud over byerne San Miguel Los Lotes og El Rodeo, der blev dækket af den orange, ildglødende masse.

Byen El Rodeo, efter vulkanen Fuego gik i udbrud i begyndelsen af juni 2018.

Igen i november gik Fuego i udbrud. Det førte til evakueringen af mere end 4.000 borgere i farezonen omkring vulkanen, der ligger 44 kilometer fra hovedstaden Guatemala City.