Regn, regn, regn og mere regn. Krydret med slud og tøsne.

Det våder vejr fortsætter de kommende mange timer – og derfor bør man især være opmærksom, hvis man bor tæt på en å eller et vandløb.

Der er nemlig risiko for lokale oversvømmelser.

Sådan lyder det fra meteorolog Anja Bodholdt i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Siden mandag eftermiddag er der enten faldet regn, slud eller tøsne rundt omkring i landet, og sådan vil det fortsætte mange steder tirsdag.

Dog kan det fra omkring middagstid begynde at klare lidt op i den nordlige del af landet, så man kun får enkelte byger.

Kigger man længere frem, ser det ud til, at det ved 18-tiden fortsat vil regne i Sønderjylland, på dele af Fyn og Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt på Bornholm.

»Her stopper det først med at regne i løbet af aftentimerne, men ved 21-22-tiden burde regnvejret være trukket syd for Danmark,« forklarer Anja Bodholdt i sin vejrkommentar.

Indtil videre er der i den sydlige del af Jylland og på Fyn faldet mellem 20 og 35 millimeter regn.

Der kan man nogle steder frem til aftenstid ende med at få i alt 30 til 50 millimeter nedbør siden mandag.

Og netop de store nedbørsmængder kan skabe problemer:

»De store regnmængder kombineret med en jord, der mange steder er mættet, giver anledning til, at der er risiko for lokale oversvømmelser langs åer og vandløb. Bor man tæt på en å eller et vandløb, skal man derfor den kommende tid være opmærksom på risikoen for oversvømmede haver, kloakker eller kældre,« forklarer Anja Bodholdt.