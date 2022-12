Lyt til artiklen

Det kan godt være, din tur på job eller i skole torsdag morgen bliver lidt halv træls – for at sige det på godt jysk:

Våd sne i øjnene, frost på ruden og glatte veje over det meste af landet.

Til gengæld kan du glæde dig over, at turen hjem igen i eftermiddagstimerne sandsynligvis bliver noget mere behagelig.

Det tegner nemlig til at blive en pæn og solrig dag, som ikke byder på nær så meget sne, som DMI på forhånd havde frygtet.

»Det ser ud til, at snevejret i dag (torsdag, red.) kommer til at ligge mere sydligt, end prognoserne først forventede. Lige nu regner vi med, at det kommer til at ligge i det allersydligste Jylland helt ned mod grænsen til Tyskland og måske også på Lolland-Falster. Her kan der komme snebyger dagen igennem.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen, tidligt torsdag morgen, hvor det stadig sner en smule rundt omkring i landet.

Men det er, forklarer meteorologen, 'resterne af gårsdagens snevejr.'

Derfor er de fleste danskere også vågnet op til sne torsdag morgen.

De fleste danskere er torsdag morgen vågnet op til snevejr og glatte veje. (Arkivfoto)

Særligt i det vest- og nordjyske er der koldt og en del sne, fortæller Trine Pedersen.

»Det her snevejr fra Jylland har bredt sig ind over Fyn og Sjælland. Det sner stadig torsdag morgen over den østlige del af Sjælland, siger hun.

Kulden stammer fra kold polarluft, der blæser ind over Skandinavien og dermed Danmark. Nogle steder er der særdeles koldt. Omkring Aalborg er temperaturerne i de tidlige morgentimer helt nede på minus 13 grader.

Trine Pedersen vurderer, at der nogle steder i det vestlige Danmark er faldet mindst 30 centimeter sne.

Torsdag bliver en smuk og solrig dag de fleste steder. (Arkivfoto)

Men som sagt er det et spørgsmål om tid, før snevejet holder op de fleste steder.

På dagen, hvor Danmark får ny regering, er der lagt op til en rigtig flot vinterdag.

»Det er lidt usikkert, om solen når at bryde frem på Amalienborg Slotsplads til klokken ti, men i løbet af dagen kommer solen frem, og så bliver det en rigtig flot dag,« siger Trine Pedersen.