Måske var du en af de mange, der spærrede øjnene op lørdag eftermiddag, da himlen over Danmark flere steder pludselig blev lilla.

I givet fald behøver du ikke være bange for, at det er dig, der er blevet farveblind.

Den er nemlig god nok:

Lørdag sidst på eftermiddagen – lige før solnedgang – lyste en lilla himmel op eksempelvis på Fyn og i det sydøstjyske.

Og det er der en helt naturlig forklaring på, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Pernille Hansen.

»Det handler om bølgelængder og om, hvordan jordens atmosfære spreder solens forskellige farver,« begynder hun.

Solens lys består nemlig af alle regnbuens farver med forskellige bølgelængder.

»Når solens lys så bryder gennem atmosfæren, som er fyldt med molekyler, så bliver molekylerne spredt,« siger Pernille Hansen.

Meteorologen forklarer videre, at solen her om vinteren skal gennem et tykkere lag atmosfære, og så bliver de kortere bølgelængder sorteret fra, mens de lange bølgelængder klarer sig bedst. Og lilla er sådan en lang bølgelængde.

»Det spiller formentlig også ind, at det er vinter, og at solens derfor står lavere på himlen. I går har omstændighederne bare været de helt rigtige,« konkluderer den vagthavende meteorolog og fortsætter:

»I går lyste solen op på skyerne nedefra, og den brydning fik den violette farve til at træde frem.«

Hos DMI har meteorologerne også beundret de mange flotte billeder af fænomenet, som Pernille Hansen understreger, bestemt ikke forekommer så tit.