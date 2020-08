»I dag er der skruet op for varmen.«

Sådan beskriver Mette Wagner, der er vagthavende hos DMI, den første lørdag i august, som de fleste danskere er stået op til.

Men det er ikke alle steder i landet, det bliver lige varmt.

For det er nemlig sønderjyderne, der kommer til at nyde bedst af, at solen står højt på himlen.

»Sønderjylland er nok det eneste sted, hvor vi kommer helt op på de 28 grader,« siger Mette Wagner.

Og bundskraberen, det er Bornholm, selvom det bestemt ikke bliver koldt på solskinsøen.

»Jeg tror ikke på, at Bornholm kommer op over 24 grader. Det samme gælder måske København,« siger hun.

Det vender søndag

Men den østlige del af landet kommer stærkt igen søndag, hvor det er deres tur til at have de varmeste temperaturer.

Det begynder med skyer og lidt blæst i det nordlige Jylland, og i løbet af natten vil den kølige front bevæge sig ind over hele den vestlige del af Danmark.

»Der vil også kommer nogle byger i den vestlige del,« siger Mette Wagner fra DMI.

Så her er det altså Djursland, Fyn og Sjælland, der får det varmest, og forhåbentlig undgår man også regn i den del af landet.

Dog forventer Mette Wagner ikke, at vi kommer under 18 grader nogen steder i landet.