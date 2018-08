Den danske sommer har været glohed, men det er intet imod det, der venter Portugal og Spanien.

Allerede torsdag vil termometrene vise op mod 40-42 grader på dele af Den Iberiske Halvø, og i weekenden er der en mulighed for, at temperaturerne kan nå over 48 grader.

Det vil være ny varmerekord i Europa. Den gamle blev sat i 1977 i Athen, hvor der blev målt 48 grader i skyggen. B.T. har talt med to danskere - én bosat i Spanien og én bosat i Portugal - som begge beretter fra landene, hvor alle lige nu forbereder sig på de kommende rekordvarme dage.

Selvom det først for alvor vælter kegler i weekenden, er det allerede nu ubehageligt varmt. Det fortæller 46-årige Maria Abildgaard, der på 20. år bor i byen Toledo i det centrale Spanien.

»Der er virkelig varmt her allerede nu. Når man kigger ud klokken 18 om aftenen, kan man ikke få øje på en enkelt hund. Der er ingen på gaden. Det er ligesom en søndag klokken 19,« fortæller Maria Abildgaard.

Maria Abildgaard har boet i Spanien i 20 år. De er vant til den altædende varme dernede. Foto: Privatfoto

Det er netop også det centrale og vestlige Spanien, der vil opleve de skyhøje grader. Derimod vil de velbesøgte strande på syd- og østkysten 'kun' opleve temperaturer op imod de 31-32 i løbet af weekenden.

Heldigvis er de vant til det i Toledo, hvor Maria Abildgaard bor med sin spanske mand. Sommer efter sommer får byen besøg af en voldsom sol, der i flere uger holder beboerne fanget bag husets fire vægge.

»Her midt i landet vil man slet ikke ud i solen. Allerhøjst kan man være i skyggen, og det der med at motionere? Det gør man ikke. Folk lever med aircondition indenfor hele dagen. Det er stik imod de populære strandområder, hvor folk netop søger ned mod vandet for at blive kølet af,« fortæller Maria Abildgaard.

Situationen er helt omvendt i Lissabon, hvor danske Emma Kruse lige nu render rundt i solen. Hun har boet i den portugisiske hovedstad i fem måneder, og dér ser man faktisk frem til weekenden, hvor der er forlydender om helt op til 50 grader.

Og grunden til det skal findes i en mildest talt elendig sommer. Hvis altså man er til sol, strand og sommer.

»'Det er den koldeste sommer, vi nogensinde har haft,' siger alle portugiserne, så selvfølgelig er badetøjet fundet frem nu, og vi sidder da også og kigger på, hvilke strande vi skal til,« fortæller 25-årige Emma Kruse.

Emma Kruse er bosat i Lissabon, hvor de lover op imod 50 grader i weekenden Foto: Privatfoto

Emma har dog ikke rigtigt bemærket, at folk taler i bekymrende vendinger om de kommende rekordgrader. Faktisk var det også hendes far, der via en sms meddelte hende om udsigten til 50 grader i weekenden.

»Vi plejer mest at tale om vejret, når vi danskere har brokket os over denne her sommer, hvor I jo hjemme i Danmark har haft en perfekt sommer. Jeg plejer at blive solbrændt bare af at kigge på solen, men hernede er det kun sket to gange. Så folk er mere sådan: 'Årh, endelig!',« fortæller Emma.

Hvor der i Lissabon er glæde, er der i Toledo alarmberedskab:

»Vi har sådan en Facebook-gruppe i lokalområdet, hvor politi og brandvæsen giver advarsler, når man bør holde sig inden døre. Det er uudholdeligt i varmen. Persiennerne ryger ned, så man ikke ser dagens lys. Sådan er vores sommer,« fortæller Mette Abildgaard.

Se herunder forskellen på vejret onsdag den 1. august og vejret, man forventer søndag den 4. august på Den Iberiske Halvø.