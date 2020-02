Det havde været en skøn vinterferie på Gran Canaria for Tina Carlsen, der fra kanten af poolen kunne nyde sol og temperaturer godt over de 20 grader.

Men lørdag eftermiddag fik den ellers vellykkede ferie en uforudset udfordring.

En historisk kraftig sandstorm har farvet himlen orange og forværret sigtbarheden så meget, at Gran Canaria Airport har måtte holde deres fly på jorden og afvise indkomne fly.

Derfor sidder Tina Carlsen og hendes veninde Betinna på gulvet i lufthavnen lige nu, mens deres SAS-fly hjem til Danmark er blevet aflyst.

Tina Carlsen (tv) og hendes veninde Betinna, der sidder på gulvet i lufthavnen. Vis mere Tina Carlsen (tv) og hendes veninde Betinna, der sidder på gulvet i lufthavnen.

»Vi sidder bare her på gulvet og har købt en sodavand. Jeg har taget sandwich med, og så har vi fundet en oplader, så vi kan lade vores telefoner,« fortæller hun, da B.T. ringer til hende.

B.T. har tidligere på aftenen fortalt, at en stor gruppe nordmænd er fanget i lufthavnen på vej hjem fra ferie.

Men der er også en stor gruppe danskere, hvis fly er blevet afvist og som nu venter uden klare udsigter.

Sandstormen er den kraftigste i flere år, og sigtbarheden er kun på 600 meter.

Den skal være 800 meter, for at flyene må lette.

Tina Carlsen fortæller, at hun ikke synes, hun har fået særlig meget information om aflysningen af hendes fly.

»Det eneste, vi har fået at vide, er at vores fly er aflyst. Og at vi vil få yderligere informationer kl. 21,« siger hun.

Det er en stor rejsedag på Gran Canaria, hvor mange turister skal hjem fra ferien.

Sigtbarheden er lav på grund af sandstormen. Vis mere Sigtbarheden er lav på grund af sandstormen.

Derfor er det strømmet til med nye hjemrejsende i lufthavnen.

Samtidig har ingen kunnet forlade lufthavnen.

Det har medført, at lufthavnen er totalt proppet.

»Det er presset. Lufthavnen er ikke særlig stor, og der er mange mennesker her. Det er alle fly, der er aflyst, og der bliver bare ved med at komme flere mennesker ingen, mens ingen tager ud,« siger hun.