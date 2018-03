Foråret er knap nok ankommet, og nu melder DMI om sne torsdag. Men Danske Spil har altså allerede sat odds på årets første sommerdag.



Danske Spil har læst op på Danmarks sommerhistorik og forventer sol og varme i slutningen af maj.

Det er i hvert fald der, de har sat odds for, hvornår årets første sommerdag rammer landet - hvilket vil sige en dag, hvor termometeret kommer op over 25 grader.

'Det er naturligvis svært at spå om vejret. Men vi forholder os normalt til statistik, når vi sætter odds, og kigger man på de seneste 20 år, så er første sommerdag i 15 af årene kommet i maj måned. I ni af de 15 år er dagen kommet i sidste halvdel af maj. Så noget tyder altså på, at vi – hvis vi altså får en sommerdag – får den i maj,' siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

BT har talt med DMI for at høre, hvor stor chance, der er for at årets første sommerdag kommer i maj.



»Det ser realistisk ud. I gennemsnit kommer den første sommerdag nogle gange i starten af maj. Vi har nogle langtidsprognoser, der viser en tendens til, at det bliver en ret kølig april, men det ser ud til at blive en normal gennemsnitsvarme i maj med mulighed for små varmebølger. Men det er jo ikke hvert år, at vi får 25 grader i maj, så jeg gætter på, at der er en fifty-fifty chance,« fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved DMI.

Scor kassen på en dårlig sommer

Vi burde jo egentlig for længst have fundet solbriller og sommerjakke frem, men sneen bliver ved med at vælte ned over landet.



Derfor kan man da også spille på den ærgerlige situation: at det skal gå den helt anden vej, og at sommerdagen aldrig vil komme.



»Vi er mange, der med rette altid er lidt skeptiske, når det kommer til det danske sommervejr. Hvis man er en af dem, der tror, at 2018 bliver et elendigt sommerår uden sommerdage, så kan de altså spille på det hos os til odds 75,00,« siger Peter Emmike Rasmussen.