Den månedlange sol og varme, som har ligget over Danmark, kan nu gøre, at en gammel tradition ikke kan holdes i hævd.

Det er nemlig alt for farligt at tænde Sankt Hans-bål, særligt hvis varmen og det tørre vejr bliver ved, hvilket vejrudsigterne tyder på, det gør.

Det skriver Lokalavisen.

51 kommuner har i skrivende stund afbrændingsforbud, og de traditionsrige Sankt Hans-bål begynder at blive aflyst i hele landet, blandt andet på Kalø ved Rønde.

»Det er en højst usædvanlig situation. Vores bekymring plejer altid at dreje sig om, om det holder tørvejr og om blæsten mon lægger sig,« siger Karen Andreasen, Rønde Distriktsråd, til Lokalavisen.

Beslutningen er truffet allerede nu, eftersom der hvert år er mange frivillige personer og foreninger, der hjælper med at planlægge bålarrangementet. Og for at de ikke skal lave en masse nyttesløst arbejde, får de meldingen nu.

Det er første gang, at Beredskabsstyrelsen har måttet give afbrændingsforbud så tidligt på året, sagde Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber, til B.T. tidligere på ugen.