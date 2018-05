Torsdagens uvejr over Danmark var lokalt så kraftigt, at en klimatolog måtte spærre øjnene op.

Det lune forår blev torsdag udkonkurreret af en koldfront, der passerede Danmark.

Den medbragte tordenbyger til store dele af landet, som i Nyborg på det østlige Fyn var så heftige, at der næsten var tale om tredobbelt skybrud.

Det fortæller DMIs klimatolog Mikael Scharling:

»Analysen viser, at 94% af Nyborg Kommune blev ramt af skybrud, og 50% blev ramt af dobbelt skybrud,« siger Mikael Scharling på DMIs hjemmeside.

Et skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn på 30 minutter. Dobbelt skybrud forekommer derved, når der falder mere end 30 mm på den samme tid.

»Vi målte 41,4 mm i Nyborg på 30 minutter. Det er tæt på tredobbelt skybrud, og langt fra noget vi ser hvert år,« tilføjer Mikael Scharling.

Mikael Scharling skal næsten to år tilbage i arkivet for at finde lignende tilfælde.

»Den 23. juni 2016 målte vi 45,8 mm. på 30 minutter, og den 31. august 2014 målte vi 50,7 mm på 30 minutter. Begge dele overgår i går, men begge episoder ligger også i sommermånederne, hvor betingelserne for skybrud er langt mere optimale end her i første halvdel af maj. På den baggrund må vi sige, at torsdagens uvejr var ret ekstremt,« siger Mikael Scharling.