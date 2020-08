Når danskerne vågner lørdag, kan de så småt begynde at finde de lange bukser og trøjer frem.

Et regulært vejrskifte er nemlig på vej ind over landet - hvis man sammenligner med de sommerlige temperaturer, vi har haft de sidste 14 dage.

»Det må man sige. Fredag ser ud til at blive den sidste dag, hvor vi kan nyde lidt varme,« siger vagthavende ved DMI, Frank Nielsen.

»Vi får mere gang i det atlantiske lavtryk, der ligger over Skandinavien. Lørdag starter ud med tørvejr over hele linjen med nogen sol. Som lørdag skrider frem, kommer der gradvist flere skyer. Særligt i Jylland og nogle kan blive med torden og byger,« forklarer Frank Nielsen.

Udover byger og torden tager vinden langsomt mere og mere til. Derfor vil det med al sandsynlighed føles koldere end de egentlige temperaturer mellem 19 og 23 grader, lørdag disker op med.

Koldest bliver det i Jylland med temperaturer mellem 19 og 22 grader. Resten af landet får det en anelse varmere med 22-23 grader og med væsentlig færre skyer end Jylland.

Fælles for landet er, som nævnt, at det overordnet set bliver koldere, eftersom køligere luft ind fra vest strømmer ind over Danmark.

»Generelt tager vi hul på et nyt kapitel,« siger Frank Nielsen.

Delingen af landet ophører stort set, når vi rammer søndag, forklarer Frank Nielsen.

»Vi får en hel del byger. Der kommer en frisk vind fra vest og 17-21 fordelt over landet.«

»Der kommer også lidt sol, men flest byger - også hen på aftenen.«

Hvor meget nedbør, der kommer til at falde, vil Frank Nielsen helst ikke spå om. Bygerne, der også har torden med sig, ser ud til at blive lokale. Men DMI spår afslutningsvis, at der kan komme kraftige, men kortvarige, byger.

Næste uge fortsætter indtil videre på samme måde som weekenden: nemlig med en del byger. og temperaturer som ventes at dykke yderligere.