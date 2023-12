Det bliver en kold og frossen fornøjelse, når danskerne træder ud af deres senge mandag morgen.

Mange steder ligger der mellem to og syv centimeter sne, temperaturerne er lave, ligesom vejene er isglatte.

Og derfor forventer SOS Dansk Autohjælp også en særdeles hektisk mandag morgen, skriver TV 2.

»Vi har indkaldt alt disponibelt mandskab og forventer en travl mandag morgen,« siger vagtcentralchefen, Anette Bjørn Juncher, til TV 2.

Det vinterlige vejr forsætter nemlig natten til mandag og resten af dagen.

Her skal vi forvente skyet vejr med enkelte snebyger, skriver DMI i sin oversigt over den kommende uge.

I landets sydlige egne vil der i løbet af mandagen være udbredt sne eller slud.

Temperaturerne ventes at være på mellem to graders frost og to graders varme. Derudover vil der være let til frisk vind fra sydøst og øst.

Og dermed er der lagt op til, at det bliver nogle glatte veje, som bilisterne skal ud på mandag.

SOS Dansk Autohjælp opfordrer således til at tage af sted i god tid. Vinterdæk er også en rigtig god idé – og har man ikke nået dette, skal man vise stor agtpågivenhed.

Falck har tidligere fortalt til B.T., hvordan antallet af anmeldelser i trafikken er steget.

I den forbindelse har de samlet en række råd, man kan tage til sig. Det kan du læse mere om her.