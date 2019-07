Det er sommer i Danmark, og det kan både ses og mærkes.

Temperaturer omkring de 30 grader, blå himmel og høj sol, der for alvor spreder varme.

Sådan er situationen i øjeblikket i hele landet, hvilket i den grad får danskerne, og landets turister, til at flokkes i parker og på strande, hvor badevandstemperaturerne flere steder viser 20 grader.

Og faktisk er det så varmt, at flere butikker også mærker, hvordan regn og skyer har trukket sig fra landet.

Amager Strandpark, onsdag den 24. juli 2019. Foto: Amanda Mortensen. Vis mere Amager Strandpark, onsdag den 24. juli 2019. Foto: Amanda Mortensen.

Blandt andet forklarer dagligvarekoncernerne Coop og Salling Group til Fyens, at danskernes forbrugervaner påvirkes markant af vejrsituationen. Således har man blandt andet oprustet lagerpladsen med is og rosé i massevis.

»Det er rigtigt. Sådan er det egentlig hele sommeren, men især nu. Særligt isen kan vi se det på – i modsætning til, når det regner, hvor stakken med is er rigtig høj,« siger Lisbeth Anker, butikschef i Netto på Suhmsgade i København, til B.T.

Men selv om vejret er strålende, skal man huske at tage sine forbehold.

DMI udsendte nemlig onsdag formiddag et varsel – et såkaldt 'kategori 2-varsel', også kaldet 'farligt vejr' – i forbindelse med de høje temperaturer de næste to til fem dage. Særligt i Jylland og på Nordsjælland advarer man mod varmen.

Også ved Islands Brygge i København har mange fundet badetøjet og solcremen frem. Foto: Amanda Mortensen. Vis mere Også ved Islands Brygge i København har mange fundet badetøjet og solcremen frem. Foto: Amanda Mortensen.

Derfor råder overlæge ved Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital Sune Laugesen også til, at man skal huske at indtage andet end blot vand fra hanen.

»Det, man skal huske, er, at man mister mere væske og salt, end man tror, man gør. Man skal huske, at man ikke bare skal drikke rent postevand. Man er nødt til også at have noget salt.«

Ifølge DMI vil varmen og de 30 grader fortsætte til og med mandag i næste uge.

Herefter vender skuden dog igen, og gennemsnitstemperaturer på omkring 17-22 grader vil tage over. Så lad os nyde varmen, mens den er her.