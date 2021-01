»Det er koldt derude. En tør vind fryser min krop.«

Får du lyst til at bryde ud i Pharfars hit fra 2015 fredag morgen, er det ikke så mærkeligt:

Vi har nemlig haft noget, der ligner den koldeste nat denne vinter, og kulden bliver liggende lidt endnu.

»Vi har en dejlig kold weekend i vente,« fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt.

#Frostvejr i hele landet og i løbet af dagen bliver der mulighed for at få solen af se flere steder . I nat klarer det yderligere op, vinden aftager og dermed er der chance for 2-cifret frostgrader . — DMI (@dmidk) January 15, 2021

Og det kan godt være, at vi er mange, der sukker over hjemmearbejde og hjemmeskole i disse uger, men fredag morgen var det altså lidt af en velsignelse at slippe for morgenmyldretiden.

I hvert fald var det en meget kold omgang for de stakler, der måtte ud på veje og cykelstier i de tidlige morgentimer.

Helt ned til fem minusgrader – minus 5,7 i Nordjyllad – viser termometeret fredag morgen.

Og det tangerer den koldeste morgen denne vinter, lyder det fra Anja Bodholdt, som altså lover både kulde og sol til hele landet de kommende dage.

(Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»Fredag starter med skyer, som breder sig ned over landet, men i løbet af dagen er der chance for sol de fleste steder,« siger hun.

Det holder stort set tørt, og temperaturerne kommer til at ligge i »det lave leje«.

»Vi har udsigt til en meget kold og rolig dag, hvor solen kan bryde frem,« siger meteorologen.

Og er du til flot, koldt og klart vintervejr, har hun en god nyhed: Det bliver nemlig endnu flottere lørdag.

»Vi får generelt en rigtig fin lørdag, hvor der sikkert vil være trængsel ved udendørsfaciliteterne,« forudser hun og forklarer:

»Vi skal gennem en rigtig kold nat til lørdag med tre til otte grader. Der, hvor det klarer op og ligger sne, kan vi komme helt ned på ti til 12 graders frost.«

Anja Bodholdt tilføjer, at de tocifrede kuldegrader afhænger af, om det klarer op de steder, hvor der ligger sne.

»Så får vi en kold lørdag med dagsfrost i stort set hele landet. En kold og flot vinterdag,« lover meteorologen.

Og det siger næsten sig selv, men for en god ordens skyld advarer hun om, at det vinterlige januarvejr naturligvis giver risiko for glatte veje over hele landet.