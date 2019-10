Hele landet har tidligt på aftenen søndag været præget af kraftige regnbyger.

Det har også været en frygt for, at der skulle komme skybrud, og selvom dele af landet er sluppet for det, så er der stadig en risiko.

Det fortæller DMI’s vagthavende meteorolog Mette Wagner til B.T.

»Det kraftigste nedbør over Sjælland er allerede overstået, og man skal ikke frygte, at der kommer et skybrud der,« forklarer hun.

»Der er stadig en meget lille risiko for skybrud i Jylland, men det vil nok primært være hidsige byger. De er meget kortvarige, men de kan godt føles voldsomme alligevel,« siger Mette Wagner.

Og selvom det værste er overstået på Sjælland, så vil der stadig komme regn over hele landet.

»Jeg regner med, at det vil være overstået i store dele af landet omkring klokken 23 i aften, men Midt- og Nordjylland vil stadig have regn indtil først på natten. Måske endda hele natten.«

»Det vil primært være mere vedvarende regnvejr,« siger Mette Wagner.

Kalenderen afslører, at vi er i midten af oktober, men vejret er stadig ret mildt.

Og det kommer danskerne også til at mærke søndag aften.

Der kommer en markant ændring i vejret.

»Temperaturen kommer faktisk til at stige i løbet af aftenen, og nogle dele af landet kan mærke helt op til 17 graders varme,« siger Mette Wagner.

»Der vil dog være tiltagende vinde, og som vi også har varslet, så forventer vi, at der kommer stormende kuling i Nord- og Vestjylland over natten.«

Hun fortæller, at der vil være vindstød mellem 25 og 35 m/s.

Man har også på forhånd forventet, at der kunne komme en massiv mængde regn på kort tid.

Mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.