Danmark bliver ikke kun ramt af en ekstrem hedebølge onsdag. Den varme luft, som blæser over landet fra syd og kan give en ny dansk varmerekord, fører også den sundhedsskadelige luftart ozon med sig – og det kan give dele af befolkningen alvorlige gener.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energis (DCE) prognoser vil koncentrationen af ozon nå op mellem 140 og 160 mikrogram per kubikmeter i store dele af landet onsdag. Det er mere end dobbelt så meget som normalt, og meget tyder på, at den skadelige luftart kan være decideret livsfarlig for personer, som i forvejen har et svagt helbred.

»Vi har en mistanke om, at dødeligheden blandt svagelige ældre med for eksempel KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, red.) og hjerte-kar-sygdom stiger, når koncentrationen af ozon i luften er højere end normalt, men kan endnu ikke sige det med sikkerhed. Det er noget, der bliver undersøgt i studier i både Norden og Europa netop nu,« siger Torben Sigsgaard, som er professor og leder af Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, til B.T.

Flere steder i Frankrig har myndighederne måttet gå til yderligheder på grund af netop ozonforurening: Hastighedsgrænsen på motorvejene er sat 20 km/t ned, kørsel med biler, lastbiler og motorcykler, som forurener særlig meget, forbydes, og hård fysisk aktivitet frarådes, oplyser Le Monde. Det skyldes ozonforurening på op til 220 mikrogram per kubikmeter.

Så højt når vi ikke op i Danmark, men det er ikke langt fra.

»Der er risiko for, at vi kommer over 180 mikrogram per kubikmeter,« siger seniorforsker ved DCE Thomas Ellermann, som har ansvar for luftovervågning i Danmark.

Sådan ser prognosen for ozonforurening over Danmark ud onsdag den 8. august klokken 13. Foto: Prognosekort fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet Vis mere Sådan ser prognosen for ozonforurening over Danmark ud onsdag den 8. august klokken 13. Foto: Prognosekort fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet

Sker det, vil Miljøstyrelsen udsende information til offentligheden. Ud over ældre med svagt hjerte er det især astmatikere og andre danskere, der i forvejen har luftvejsproblemer, som bliver ramt af ozonforureningen.

»De fleste vil ikke komme til at mærke noget til det, men dem, der har luftvejsproblemer, kan få vejrtrækningsgener,« siger Thomas Ellermann.

Hvad skal de gøre for at undgå generne?

»De behøver ikke tage forholdsregler som sådan. Men får man vejrtrækningsgener, kan man søge indendørs. Der er ozonniveauet i luften langt lavere. Det er også en god idé at afholde sig fra hård fysisk aktivitet, hvis man generes af ozonforureningen.«

Der er to grunde til, at der kommer meget ozonforurening i luften onsdag. Ozongasserne dannes som følge af udledningen af organiske stoffer og kvælstofoxider under sollys og høj varme. Det er derfor, der dannes høje koncentrationer af ozon i landene syd for Danmark netop nu.

»Det er altså de høje temperaturer – i kombination med vind fra syd – der vil transportere luft med høje ozonkoncentrationer op over Danmark,« siger Thomas Ellermann til DR og understreger, at ozonforureningen ikke skal forveksles med ozonlaget i stratosfæren, som beskytter jorden mod solens UV-stråler.

Thomas Ellermann siger til B.T., at det høje niveau af ozonforurening i luften klinger af onsdag aften for torsdag at være tilbage på et normalt niveau.