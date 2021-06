Hedebølge?

Ja, det kommer helt an på, hvor i landet, du befinder dig.

For selvom meteorologerne varsler meget varmt vejr i store dele af landet, så bliver der altså ret store forskelle på temperaturerne i vores lille fædreland på ugens sidste hverdag.

»Vi får lige fra 15 til 32 grader,« lyder det fredag morgen fra vagthavende metrolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Jesper Eriksen.

DMI varsler om hedebølge for den sydlige og østlige del af landet, mens der blæser anderledes kølige vinde flere steder ved Vestkysten.

»I Hansholm får de for eksempel kun omkring 15 grader, for de får vinden fra Nordsøen. Samtidig forventer vi, at man lokalt på Sjælland kan nå over 30 – måske op til 32 – grader,« forklarer Jesper Eriksen.

Selvom det generelt bliver varmt – især øst for Storebælt – så er det Midtsjælland, der kan forvente de helt høje temperaturer.

Ifølge den vagthavende meteorolog bliver det også skyfrit og sol fra morgen til aften mod øst, mens jyderne får mere skyet vejr. Her kan der også godt komme en byge i løbet af dagen, selv om der ikke bliver tale om de store nedbørsmængder, understreger han.

Vi har også knyttet en lille kommentar til varslet.https://t.co/EBNQApbz3H — DMI (@dmidk) June 17, 2021

»Weekenden kommer også til at stå i varmens tegn, og lørdag får vi bagede varmt vejr,« siger Jesper Eriksen, som dog tilføjer, at landet også lørdag bliver delt i to.

»En del sol østpå, mens det bliver lidt af en rodebutik med sol, skyer og stedvis byger i den vestlige del.«

Temperaturerne vil komme til at ligge mellem 28 og 32 grader lørdag.

Søndag bliver igen en varm dag, forudser DMI, men det er fredag og lørdag, at varmen peaker.

Og så råder Jesper Eriksen til, at man holde øje med sin lokale vejrudsigt.

»Kraftige tordenbyger kan nemlig nemt opstå som trold af en æske,« siger han.