Sol, regn og blæst.

De tre vejrtyper har der ikke været meget af i de seneste dage, men det bliver der lavet om på nu.

Efter flere dage med gråt i gråt, er der endelig tegn på forandring i onsdagens vejrudsigt.

I hvert fald, hvis du er heldig at befinde dig i den vestlige del af landet.

Den opklaring, der når landet i løbet af dagen, kommer nemlig primært jyderne og fynboerne til gode, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Trine Pedersen.

»Normalt er det vestpå, de må holde for med de kraftige fronter og dårligt vejr, men det er der for en gang skyld lavet om på i dag,« siger hun og tilføjer:

»Fra morgenstunden er det skyet i hele landet, og ved Vestkysten regner det allerede nu (onsdag morgen, red.), men fronten passerer, og så kommer solen igennem. I hele Jylland klarer det op i løbet af formiddagen, så der vil være en klar forskel på vejret i vest og i øst.«

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem syv til ti grader, og det bliver lidt mere blæsende, end vi har været vant til de seneste dage.

København

I hovedstaden bliver der ikke den store forskel på vejret i forhold til de seneste dage. Den grå dyne, byen har været indhyllet i de seneste dage, bliver liggende, og det vil føles, som om solen ikke rigtig er stået op.

»I dag er det København, der trækker nitten. Den fugtige luft, vi har fra morgenstunden, fortsætter indtil i eftermiddag, hvor vi får et regnvejr ind over byen,« siger Trine Pedersen.

Odense

Lidt bedre ser det ud, hvis vi kigger på den fynske hovedstad. Her kommer et regnvejr ind over omkring frokosttid, men så klarer det op med »lidt eller nogen sol – og måske en enkelt byge.«

Aarhus

Også aarhusianerne kan glæde sig til en dag, der begynder lidt grå og våd, men som efterhånden bliver ganske pæn.

»Nogenlunden samme timing (som i Odense, red.) ser vi i Aarhus, hvor det først bliver skyet og siden klarer op,« siger Trine Pedersen.

Aalborg

Den bedste storby at befinde sig denne onsdag rent vejrmæssigt er Aalborg, hvor det godt nok begynder med regn først på dagen, men allerede klarer op midt på formiddagen.

Det mere klassiske efterårsvejr med ustadigt vejr, regn, byer, sol og blæst fortsætter de kommende dage, lover Trine Pedersen.

Et lille lyspunkt venter muligvis forude søndag, som tegner til at bliver »rigtig flot, men til den kølige side.«