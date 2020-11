Hvis du er en af dem, der hvert år håber på, at sneen melder sin ankomst, når vi nærmer os december og juletiden, så er der desværre dårligt nyt indtil videre.

Det ser nemlig ud til, at vintervejret lader vente på sig.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i sin månedsprognose, der blev udgivet i tirsdags.

Allerede i selve indledningen af prognosen bliver drømmene om snarlige kælketure og sneboldkampe smeltet væk:

»Desværre for børn og barnlige sjæle, der elsker sne, så lader vintervejret vente på sig,« lyder det.

I stedet for sne kommer den kommende tid til at byde på fronter, der på skift byder ind med regn, byger, sol og tørvejr.

I næste uge (uge 47) passerer flere fronter landet fra vest.

»I forbindelse med fronterne får vi skyet vejr med regn og blæst, som afløses af byger og sol,« lyder det i prognosen på DMI's hjemmeside, hvor det beskrives, at svage højtryksrygge vil skyde op over landet sydfra.

Ifølge vejrinstituttet byder højtryksvejr i november ofte på ret skyet, men roligt vejr – og skulle det klare op, er der risiko for dis og tåge i de mørke timer.

Dagtemperaturen kommer primært til at ligge mellem ni og 12 grader, men vi i nattetimerne når ned mellem fire og 10 grader.

I uge 48 og 49 indikerer prognoserne ifølge DMI, at der ligger sig et højtryk syd og vest for Danmark, mens lavtrykkene holder sig nord og øst for landet.

»Hvis højtrykket ligger tæt på landet, vil vi få ret tørt vejr, men hvis højtrykket ligger længere væk, kan fronter bevæge sig ned over landet fra nordvest og give regn, især til den østlige del af landet,« lyder det i prognosen, som fortsætter:

»Hvor meget, vi får solen at se, er usikkert, men der er bedst chance i Nordjylland, der ligger i læ af de norske fjelde.«

Dagstemperaturen i de uger forventes at komme til at ligge på mellem seks og 10 grader, mens temperaturen om natten når ned mellem to og syv grader.

På rolige og klare nætter kan der komme nattefrost.