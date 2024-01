Hvis du sidder og håber på, at foråret snart melder sin ankomst, så vi kan få bugt med kulden og det vinterlige vejr, så er der desværre dårligt nyt på vej til dig.

For kigger man langt i prognoserne, så ligger et højtryk i Arktis og kan blokere.

Det fremgår af den seneste sæsonprognose, som DMI har udsendt, hvor man har set nærmere på det mulige vejr i marts og april.

Prognoserne – som dog er usikre, da der kigges så langt frem i tiden – peger indtil videre på, at et kraftigt højtryk fra Grønland og Ishavet til Nordkalotten, der er et geografisk område i det nordvestlige hjørne af Europas fastland, i februar kan komme til at styre vejret i marts måned.

»Højtrykket i Arktis kan i perioder blokere for de atlantiske lavtryk, der ofte bringer regn og mild luft med sig fra vest og sydvest,« lyder det i sæsonprognosen, som langtidsmeteorolog Martin Lindberg har udarbejdet.

»Kold polarluft vil derimod i omgange kunne strømme ned over Nordøsteuropa og Skandinavien og give os kortere eller måske lidt længere perioder med koldt og vinterligt vejr, både med sol og sne eller snebyger.«

I andre perioder vil højtrykket kunne svækkes, hvilket kan give os mildere luft ind over landet.

Ser man overordnet på temperaturen i marts, ser den ud til at kunne ende 'lidt eller noget under' det normale – og formentlig med 'en eller to rigtig kolde perioder'.

Men hvad så med april, spørger du måske.

Jo, det ser noget bedre ud, hvis man er til 'mere stabilt og tørt vejr med gode solchancer og stigende temperaturer', forklarer Martin Lindberg i sæsonprognosen.

Flere prognosemodeller antyder i hvert fald, at højtryk vil dominere over Nordeuropa og De Britiske Øer, hvilket kan give os mildere og mere solrigt vejr i perioder.

Der kan dog også være mere perioder med kold polarluft ind i mellem, hvor der også kan være vinterlige byger, lyder det.