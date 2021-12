På årets sidste dag står aarhusianerne op til regn – det gør de også mange andre steder i landet.

Det er ikke lige sådan, man havde håbet at skyde nytårsfejringen i gang.

Men der er dog håb forude, lyder det fra vagthavende ved DMI, Jens Lindskjold.

»Det bliver ved nogle timer endnu, så jeg tror, vi skal frem til ud på eftermiddagen, og så slipper vi altså helt for regnen. Så er der tørvejr på programmet resten af aftenen,« siger han til B.T.

Der er dog et lille men, særligt for os, der skal fejre aftenen i Aarhus.

For nytårsaften oplyses nattehimlen af festligt fyrværkeri - hvis altså man kan se det.

Tågen ser nemlig ud til, at blive hængende. Faktisk er der en reel risiko for, at den kommer til at drille i forhold til fyrværkeriet, lyder det fra Jens Lindskjold.

»Tågen gør ikke ondt at rende rundt i, men lige i dag ville vi gerne have skyfrit vejr. Desværre kommer opklaringen formentlig seks timer for sent, når det drejer sig om Aarhus.«

Dermed kan det måske blive sværere at se det flotte festfyrværkeri klokken 00.00, når 2022 skal sparkes i gang med nyindkøbt krudt.

»Men er man til gengæld tidligt ude eller sent hjemme, så er der mulighed for at se solen, når opklaringen bevæger sig ned over Aarhus.«

I morgen 1. januar vil der også være lidt regn af og til – det passer jo meget fint til en dag under dynen med Netflix og tømmermænd.

Godt nytår!