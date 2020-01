Røde øjne, snue, kløe, host og nys.

Det usædvanligt lune vintervejr får nu konsekvenser for over 800.000 danskere.

For pollensæsonen er allerede gået i gang - til store gener for allergikerne.

»Vi får allerede nu henvendelser fra medlemmer, som er generet,« siger biolog Andrea-Pil Holm, som er leder af Pollentællingerne hos Astma-Allergi i Danmark.

Pollenallergikerne bliver ramt ekstra tidligt i år, fordi forårstræerne el og hassel allerede er begyndt at blomstre her i slutningen af januar. Det er 13 år siden, det sidst er sket så tidligt på året.

»Når pollensæsonen allerede starter nu, kan jeg godt frygte, at den bliver lang, « siger Andrea-Pil Holm.

Selvom græs- og birkepollen typisk er de største plager, kan netop el og hassel faktisk påvirke en stor del af de over 800.000 danske pollenallergikere.

Fakta om høfeber Mere end en million danskere lider af høfeber. Halvdelen af dem kan ikke tåle birk.

Omkring 30 procent af patienterne med høfeber har også astma, og 70 procent af dem med astma har også høfeber, mange uden at være klar over det.

Det anslås, at der i Danmark er 266.000 årlige sygedage alene på grund af høfeber.

Det anslås, at der i Danmark er 2,3 mio. ineffektive arbejdsdage alene pga. høfeber.



Kilde: Astma-Allergi Danmark

»El og hassel er i birkefamilien, så birkeallergikere bliver ramt allerede nu. De ser ud til at gå en lang pollensæson i møde, for birken springer normalt først ud i marts eller april,« siger Andrea-Pil Holm.

Hvor slem sæsonen bliver for dig som allergiker, afhænger af vind og vejrforhold. Milde vejrforhold med lune temperaturer og solskin giver normal flest pollen.

Hører du til dem, der allerede snøfter og har røde øjne, må du sætte din lid til at vejret kan give dig en hjælpende hånd. Perioder med frostvejr eller megen nedbør kan nemlig bremse pollenspredningen.

Heldigvis er der noget, du kan gøre, hvis du er ramt. I videoen herover og i boksen herunder er der gode råd, som kan hjælpe dig bedre gennem pollensæsonen.

Gode råd mod høfeber Husk din medicin. Også forebyggende. Det kan spare dig for de væreste gener.

Brug solbriller, når du går ud. Det beskytter dine øjne.

Luft ud tidligt om morgenen og sent om aftenen, hvor der ikke er så mange pollen.

Tør ikke tøj udenfor i pollen-højsæsonen

Skyld dine øjne, når du har været uden for

Skyld dit hår, inden du går i seng

Brug pollen-app'en fra Astma og Allergi Danmark Kilde: Astma-Allergi Danmark

Også sidste år førte det lune vejr til mange pollen i luften.

I påsken 2019 var der usædvanlig mange birkepollen i Danmark med 2930 i den østlige del af landet, og 2188 i Vestdanmark.

»Det er et ret højt tal. Det er faktisk det fjerde højeste antal overhovedet,« siger Andrea-Pil Holm.

Hun tilføjer, at vi tilbage i 2014 nåede det højeste nogensinde med hele 4696 antal birkepollen.