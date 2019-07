'En snegl på vej'n er tegn på regn'.

Sådan lyder den populære børneremse, der godt nok henviser til Spanien, men i de kommende timer kan danskerne også godt begynde at holde øje med de slimede bløddyr på vejene.

Ifølge DMI er der nemlig regn og tordenbyger på vej til hele landet.

Slemmest står det til i den nordøstlige del af Jylland samt i den nordlige del af Sjælland, hvor der er risiko for lokale skybrud.

I Jylland vil regn- og tordenvejret begynde allerede søndag eftermiddag og fortsætte et stykke ud på aftenen, mens sjællanderne først bliver ramt omkring midnat søndag, hvorefter regnen vil fortsætte hen ad morgenen.

Det betyder altså, at især folk i den nordlige del af Sjælland skal huske regntøjet og paraplyen, når de drager afsted på arbejde mandag morgen.

»Potentielt kan der komme mellem 25-30 mm regn på seks timer, som vi kategoriserer som kraftig regn, men det kan også blive et skybrud, hvor der kommer mere end 15 mm på 30 minutter,« fortæller Henning Gisselø, meteorolog ved DMI.

Fordi der indtil videre kun er tale om en såkaldt 'risiko-melding', har DMI endnu ikke advaret beredskabet eller politiet, men Henning Gisselø afviser ikke, at det vil komme dertil.

DMI råder til, at folk er opmærksomme på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes, og at store mængder regn kan påvirke trafikken.

Når det kraftige regnvejr er overstået, kan danskerne dog se frem til bedre vejr.

»Der kommer lidt tordenbyger i morgen (mandag, red.) eftermiddag også, men det bliver ikke helt så slemt, og så ser det ganske fredeligt ud herefter,« siger Henning Gisselø og fortsætter:

»Vejret vil stabilisere sig, så der kommer næppe ret mange byger. Derudover vil temperaturen stige, men ikke til fuldstændig sommer-grader. Det bliver nok lidt over de 20 grader fra midten af ugen.«