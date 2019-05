1,2 millioner er evakueret på den indiske østkyst, hvor en sjældent voldsom cyklon fredag er gået på land.

En voldsom cyklon ved navn Fani er fredag morgen lokal tid nået til fastlandet ved staten Odisha på Indiens østkyst.

Den usædvanligt store cyklon er en kategori 5-storm med vindstød på op til 205 kilometer i timen.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der tale om en orkan, når der er vindstød på over 117 kilometer i timen.

Strandede togpassagerer hviler sig på en station. Togene er aflyst på grund af cyklonen. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI Vis mere Strandede togpassagerer hviler sig på en station. Togene er aflyst på grund af cyklonen. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI

Der er aldrig blevet målt så kraftige vindstød i Danmark, som dem fra cyklonen på Indiens østkyst.

Cyklonen Fani har været på vej mod fastlandet de seneste dage.

I den tid er omkring 1,2 millioner personer blevet evakueret fra det lavtliggende område i Odisha, oplyser Indiens katastrofemyndigheder.

De er blevet flyttet til omkring 4000 forskellige tilflugtssteder.

Et træ er væltet ned over en port på grund af det voldsomme vejr. Foto: STR Vis mere Et træ er væltet ned over en port på grund af det voldsomme vejr. Foto: STR

Indiens Meteorologiske Institut kalder cyklonen "ekstremt kraftig".

Cyklonen ramte med skybrud og vilde vinde Odishas tømte strande omkring klokken otte fredag morgen lokal tid.

Fani er den mest voldsomme orkan, der rammer det indiske subkontinent siden 1999. Dengang kostede en cyklon omkring 10.000 personer livet.

/ritzau/AP